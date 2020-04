Odbor opravil obravnavo dveh predlogov zakonskih novel s področja gozdarstva in lovstva

Ljubljana, 23. aprila - Odbor DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na nujni seji opravil drugo obravnavo dveh predlogov zakonskih novel, in sicer o zakonu, ki ureja ukrepe zaradi prenamnožitve podlubnikov, in o zakonu o divjadi in lovstvu. Med drugim predlaga, da bi država namesto lovskih družin še pet let plačevala škodo po šakalu, ki bo od 1. maja lovna vrsta.