Revizorji ugotavljajo nedoslednosti pri plačah direktorjev

Ljubljana, 22. aprila - Vlada in gospodarsko ministrstvo po ugotovitvah računskega sodišča pri urejanju prejemkov direktorjev družb v lasti države in občin v letih 2016 in 2017 nista bila učinkovita. Najvišja osnovna mesečna plača direktorja družbe v lasti države je bila v času t.i. Lahovnikovega zakona trikrat višja od plače predsednika vlade.