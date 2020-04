V Pomurju večja brezposelnost, a tudi že nove zaposlitve

Murska Sobota, 22. aprila - Marca so v Pomurju ob epidemiji covida-19 zabeležili 472 prijav novih brezposelnih, kar je 60 odstotkov več, kot je bilo prijav marca lani. Samo od 1. do 20. aprila so po nepopolnih podatkih zavoda za zaposlovanje v evidenco prijavili 781 oseb. Ob tem pa je spodbudno, da so se nekateri zaradi zaposlitev iz evidence že odjavili.