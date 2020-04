Koronavirus upočasnil rast Huaweijevega poslovanja

Peking, 21. aprila - Kitajski telekomunikacijski velikan Huawei je v prvem četrtletju zabeležil 182,2 milijarde juanov (okoli 23,8 milijarde evrov) prihodkov od prodaje, kar je 1,4 odstotka več kot v enakem lanskem obdobju. Prihodki med predlanskim in lanskim prvim četrtletjem so se okrepili za 39 odstotkov, to rast pa je močno upočasnila pandemija koronavirusa.