Tab Mežica zaradi zmanjšanja proizvodnje v odpuščanje

Mežica, 21. aprila - V družbi Tab Mežica so se zaradi velikega upada naročil, ki je posledica epidemije novega koronavirusa in s tem zmanjšane proizvodnje, poleg ostalih ukrepov odločili za odpoved iz poslovnih razlogov 23 delavcem, so danes sporočili iz družbe. Kot so dodali, je usoda nadaljnje proizvodnje negotova.