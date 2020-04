Novšaku nov mandat na čelu Gen energije

Krško, 16. aprila - Nadzorniki Gen energije, ki upravlja polovico Nuklearne elektrarne Krško, so za generalnega direktorja družbe soglasno in vnovič imenovali Martina Novšaka, in sicer za štiriletno obdobje od 8. julija naprej. Nadzorni svet mu je nov mandat podelil na podlagi predstavitve njegovega programa dela, razgovora in pozitivne ocene dela v tekočem mandatu.