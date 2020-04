SV bi novega načelnika lahko dobila na dan Slovenske vojske, 15. maja

Ljubljana, 15. aprila - Na dan Slovenske vojske (SV), 15. maja, v vojski potekajo redna povišanja v čine, na ta dan bo najverjetneje jasno, kdo bo novi načelnik Generalštaba. V SV so že opravili preverjanja, kdo izpolnjuje pogoje za povišanje v generalski čin. Kot so za STA pojasnili v generalštabu, sta to vsaj brigadirja Robert Glavaš in Bojan Pograjc.