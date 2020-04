Pahor bo obiskal vojake v Črnomlju in patruljo na južni meji

Ljubljana/Črnomelj, 15. aprila - Predsednik republike in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor bo danes obiskal vojake 72. brigade Slovenske vojske (SV) v Črnomlju ter se seznanil z njihovimi nalogami in delovanjem. Obiskal bo tudi skupno vojaško-policijsko patruljo na slovenski južni meji, so sporočili iz urada predsednika republike.