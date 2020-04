Umrl upokojeni Alojz Uran, ki je veljal za ljudskega škofa

pripravila Sonja Poznič Cvetko

Ljubljana, 11. aprila - Umrl je upokojeni ljubljanski nadškof metropolit Alojz Uran, ki je bil med verniki priljubljen in je veljal za ljudskega človeka. S funkcije je odstopil, saj se je moral po navodilu iz Vatikana umakniti iz javnega življenja. Ob njegovi smrti so nekateri izpostavili njegovo dobro in veselo srce ter delovanje v dobrobit slovenskega naroda.