Zore se ob Uranovi smrti zahvaljuje za dar njegovega dobrega in veselega srca

Ljubljana, 11. aprila - Ljubljanski nadškof metropolit in predsednik Slovenske škofovske konference (SŠK) Stanislav Zore se je ob današnji smrti upokojenega nadškofa Alojza Urana Bogu zahvalil za dar Uranovega dobrega in veselega srca. Pojasnil je, da je Uran v zadnjih treh mesecih trpel zaradi bolezni in prestal več operacij.