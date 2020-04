Skrajšani praznični teden na Wall Streetu eden boljših v zgodovini

New York, 11. aprila - Newyorški borzni indeks S&P 500 je v četrtek sklenil svoj najboljši teden od leta 1974, čeprav je bil skrajšan, saj so bile borze v petek zaradi praznika zaprte. Borzne vlagatelje je navdušila centralna banka Federal Reserve z 2300 milijardami dolarjev posojil posameznikom, lokalnim vladam in podjetjem.