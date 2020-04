Levica pripravila predloge za drugi protikoronski paket

Ljubljana, 10. aprila - Levica je pripravila predloge za drugi protikoronski zakonodajni paket. Kot so zapisali, je vlada sprejela nedodelan, nekonsistenten in ustavno sporen zakon, ki na cedilu pušča ravno tiste, ki državno pomoč najbolj potrebujejo, namesto, da bi upoštevala opozorila sindikatov, nevladnih organizacij ter dopolnila Levice in drugih opozicijskih strank.