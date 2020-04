Vinjenega voznika pred smrtjo rešili iz reke Pesnice

Maribor, 10. aprila - Mariborski policisti so v četrtek popoldne obravnavali prometno nesrečo, v kateri je vinjeni voznik osebnega avtomobila v Kozjaku nad Pesnico zapeljal v reko Pesnico in se prevrnil na streho. Življenje sta mu rešila moška, ki sta pripeljala mimo in ga ob pomoči mimovozeče ženske začela oživljati. Reševalci so ga prepeljali v mariborsko bolnišnico.