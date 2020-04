Logar in apostolski nuncij za poglobitev odnosov med Slovenijo in Svetim sedežem

Ljubljana, 10. aprila - Minister za zunanje zadeve Anže Logar je na pogovor sprejel apostolskega nuncija in doajena diplomatskega zbora v Sloveniji, nadškofa Jeana-Marieja Antoina Josepha Speicha. Sogovornika sta pregledala dosedanje sodelovanje in se zavzela za poglabljanje odnosov med Slovenijo in Svetim sedežem, so danes sporočili iz ministrstva za zunanje zadeve.