Vlada bo za čas do konca leta vpoklicala pomožne policiste

Ljubljana, 9. aprila - Vlada je na današnji dopisni seji sklenila, da se zaradi zavarovanja državne meje in ker je zaradi nemotenega opravljanja nalog policije treba nadomestiti odsotnost večjega števila aktivnih policistov, vpokliče pomožne policiste za opravljanje nalog policije do 31. decembra, so sporočili po koncu seje.