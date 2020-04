Humanitarne organizacije v času epidemije zaznavajo porast pomoči potrebnih

Ljubljana, 9. aprila - Na dopoldanski novinarski konferenci vlade so predstavili delo Slovenske karitas in Rdečega križa Slovenije v navezavi z drugimi humanitarnimi organizacijami in civilno zaščito v času razmaha covida-19. Pri obeh organizacijah opažajo porast pomoči potrebnih, ki jim skušajo zagotoviti najnujnejše dobrine, ljudem v stiski pa tudi svetujejo.