Ljubljana, 11. aprila - Živali v ljubljanskem živalskem vrtu pogrešajo obiskovalce, oskrbniki pri njih opažajo podobno vedenje kot v zimskem času. Ker je vse tiho in mirno, živali radovedno opazujejo dogajanje in vsakega mimoidočega oskrbnika. Zdaj tudi bolj izkoriščajo površino ograde, so pojasnili v živalskem vrtu. Zaenkrat so zdravi vsi - tako osebje kot živali.