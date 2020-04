Del opozicije zadovoljen z ustavno odločbo glede financiranja šol, del ne

Ljubljana, 7. aprila - Odzivi opozicije na odločbo ustavnega sodišča glede financiranja zasebnih osnovnih šol so pričakovano različni. V Levici tudi s tokratno odločbo niso zadovoljni, v LMŠ pa jih veseli, da je sodišče začrtalo ločnico med javnim in zasebnim. Tudi v SAB so zadovoljni. Po ocenah nekdanjega ministra Jerneja Pikala odločba razjasnjuje dosedanje dileme.