Kitajska izrinila ZDA z mesta vodilnega svetovnega prijavitelja patentov

Ženeva, 11. aprila - Kitajska je lani postala vodilna v svetu po številu vloženih mednarodnih patentnih prijav, s čimer je s prvega mesta izrinila ZDA, ki so primat ohranjale več kot 40 let, kaže poročilo Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (Wipo). Vseh vloženih patentnih prijav je bilo lani 265.800, kar je 5,2 odstotka več kot predlani in največ doslej.