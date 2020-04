Pahor za STA o nujnih spremembah volilne zakonodaje: Vsak dan gledam na koledar

Ljubljana, 7. aprila - Po padcu predloga sprememb volilne zakonodaje v DZ pred mesecem dni bo treba do konca leta najti novo rešitev za uveljavitev ustavne odločbe. Predsednik republike Borut Pahor je za STA opozoril, da vsak dan gleda na koledar in časa ni več veliko. Zato je treba proces sprememb nadaljevati takoj, ko bodo razmere to dopuščale, je izpostavil.