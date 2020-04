Velenjski zbirni center za odpadke spet odprt za fizične osebe

Velenje, 6. aprila - Zbirni center za odpadke Velenje je za fizične osebe od danes spet odprt. Do nadaljnjega bo odprt ob ponedeljkih, sredah in petkih med 8. in 11. uro. Zaradi preprečitve širjenja novega koronavirusa morajo osebe, ki pridejo v center, nositi svojo zaščitno opremo, vstop pa je možen samo z osebnim dokumentom in položnico družbe PUP-Saubermacher.