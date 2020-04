Mejni prehod Holmec bo del dneva ponovno odprt

Holmec, 6. aprila - Po petih dneh od zaprtja bo koroški mejni prehod Holmec od danes ponovno odprt, in sicer med 5. in 8. uro zjutraj ter med 15. in 18. uro. Za odprtje se je zavzel Svet koroške regije, ki je opozoril na pomen tega prehoda za delavce iz Mežiške doline, ki se vozijo na delo v Avstrijo. Na Koroškem sta z omejitvami odprta tudi prehoda Vič in Radelj.