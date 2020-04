Večer: Štiblarjeva kriva, da se je kot odvetnica izneverila petim strankam

Maribor, 3. aprila - Sodišče je nekdanjo odvetnico Aleksandro Štiblar spoznalo za krivo, da se je kot odvetnica izneverila petim svojim strankam, poroča časnik Večer. Štiblarjeva se je pogodila s tožilstvom in je obsojena na deset mesecev zapora. V zapor ji ne bo treba, če v roku treh let ne bo ponovila kaznivega dejanja in če v dveh letih oškodovancem vrne denar.