Vlada za nadzornika družbe SODO imenovala Silva Soka in Martina Brataniča

Ljubljana, 2. aprila - Vlada je na današnji dopisni seji na podlagi odstopne izjave razrešila Mojco Sožo in Hinka Šolinca z mesta članov nadzornega sveta družbe SODO. Namesto njiju je za čas do poteka mandata, to je do 13. maja 2023, za nadzornika imenovala Silva Soka in Martina Brataniča, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.