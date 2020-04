Evropski vlagatelji s predahom, cena nafte s skokom navzgor

Frankfurt/Pariz/London, 2. aprila - Vodilni indeksi na evropskih borzah so se danes obarvali zeleno. Vlagatelji so si ob novicah glede koronavirusa vzeli nekoliko predaha. Cena nafte je po najavi, da bi Rusija in Savdska Arabija zares utegnili doseči dogovor, poskočila za okoli 20 odstotkov. Evro je padel pod 1,09 dolarja.