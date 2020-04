Boeing načrtuje prostovoljne prekinitve delovnih razmerij

New York, 2. aprila - Ameriški proizvajalec letal Boeing je zaposlenim sporočil, da se bo treba pripraviti na novo realnost zaradi koronavirusa in naznanil program prostovoljnih prekinitev delovnih razmerij z odpravninami in predčasne upokojitve. Podjetje, ki je zaposluje 160.000 ljudi, za zdaj še ne bo odpuščalo.