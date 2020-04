Ponudniki lokalne hrane in kupci se lahko povežejo tudi na spletni tržnici

Ljubljana, 1. aprila - Iz mariborskega inštituta za krožno gospodarstvo Wcycle so sporočili, da so v sklopu projekta Urbana zemljina za hrano vzpostavili digitalno platformo Inno-Rural Lokalna! Zdrava! Hrana!, prek katere povezujejo proizvajalce in kupce lokalno pridelane hrane. V času epidemije je platforma tudi orodje, s katerim se lahko izognemo medosebnim stikom.