Zaradi požara velika premoženjska škoda v novomeškem skladišču

Novo mesto, 1. aprila - V torek nekaj po 15. uri so bili policisti obveščeni o požaru na objektu s skladiščnim prostori na Podbevškovi ulici v Novem mestu. Požar so gasilci omejili in pogasili, nastala pa je velika premoženjska škoda. Policisti in kriminalisti bodo danes opravili ogled in ugotavljali vzroke za nastanek požara, so sporočili s Policijske uprave Novo Mesto.