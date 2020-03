Pivčeva: Uredba EU ne zagotavlja trajnostnega gospodarjenja s slovenskimi gozdovi

Ljubljana, 31. marca - Uredba EU o določitvi emisij toplogrednih plinov in odvzemov zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva ne zagotavlja trajnostnega gospodarjenja s slovenskimi gozdovi, je v današnji videokonferenci evropskega komisarja za okolje, oceane in ribištvo Virginijusa Sinkevičiusa opozorila kmetijska ministrica Aleksandra Pivec.