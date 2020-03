Stroški dela v EU lani višji za 2,9 odstotka

Luxembourg, 31. marca - Stroški dela na uro so lani v sedemindvajsetih članicah EU znašali povprečno 27,7 evra, v območju z evrom pa 31,4 evra, s čimer so bili glede na predlani višji za 2,9 in 2,5 odstotka. Razlike med članicami so velike: od šest evrov v Bolgariji do 44,7 evra na Danskem. Slovenija je bila pod povprečjem, stroški dela na uro so znašali 19 evrov.