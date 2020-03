Triglav v zaostrene razmere s finančno stabilnostjo in dobro kapitaliziranostjo

Ljubljana, 31. marca - Skupina Triglav v letošnjem 120. letu delovanja ohranja finančno stabilnost in dobro kapitaliziranost. Trenutno poslovanje je prilagojeno zahtevnim razmeram zaradi koronavirusa, zaradi visoke volatilnosti okolja pa skupina še ne more podati zanesljive ocene vpliva trenutnih razmer na poslovanje, so danes sporočili iz Triglava.