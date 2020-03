Unior lani rahlo povečal prihodke, dobiček nekaj nižji

Zreče, 31. marca - Zreška skupina Unior je lani nadaljevala s trendom rasti zadnjih let, saj je ustvarila za 256 milijonov evrov prihodkov oziroma skoraj štiri odstotke več kot leto prej. Leto so sicer zaključili s 14 odstotkov nižjim čistim dobičkom, ki je znašal 10,4 milijona evrov. Zadolženost so zmanjšali za dober odstotek in izpolnili vse zaveze do bank.