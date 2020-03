Gospodarska rast ZDA v zadnjem četrtletju 2019 potrjena pri 2,1 odstotka

Washington, 26. marca - Obseg bruto domačega proizvoda ZDA se je v zadnjem četrtletju lani tudi po novih izračunih povečal za 2,1 odstotka, so sporočili z ameriškega ministrstva za trgovino. To je v skladu s prejšnjo oceno in enako kot v tretjem četrtletju. Analitiki zaradi koronavirusa že v prvem četrtletju letos pričakujejo upočasnitev rasti, v drugem pa katastrofo.