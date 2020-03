Na Ptuju lani izboljšana varnost v cestnem prometu

Ptuj, 28. marca - Prometnovarnostne razmere na ptujskem območju so bile lani v primerjavi z letom 2018 ugodnejše kljub prometni nesreči s smrtnim izidom, v kateri je bil udeležen voznik traktorja na javni poti na območju Rogoznice. Po podatkih občinskega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu so lani našteli manj nesreč in manj telesno poškodovanih.