Prenova strehe na novogoriški občini poteka brez prekinitve

Nova Gorica, 29. marca - V Novi Gorici so v začetku leta začeli prenavljati streho na stavbi mestne hiše, ki je puščala in od vselitve v stavbo leta 1953 še ni bila obnovljena. Zamenjali tudi stavbno pohištvo in prenovili dele fasade mestne hiše, kjer je odpadal omet. Kljub omejitvam zaradi epidemije dela tudi te dni potekajo in bodo zaključena sredi maja.