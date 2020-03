Indeksi na newyorških borzah uvodoma poskočili

New York, 24. marca - Indeksi na newyorških borzah so trgovanje začeli s krepko rastjo. Vlagatelji pozdravljajo napoved ameriške centralne banke Federal Reserve, da bo ob pandemiji koronavirusa zagnala programe za zagotavljanje likvidnosti ameriškega finančnega trga, težke do 300 milijard dolarjev. Prav tako se nadejajo, da bo dogovor o ukrepih danes dosegla politika.