Newyorške borze uvodoma v rdečem

New York, 23. marca - Indeksi na newyorških borzah so se v uvodnem delu trgovanja obarvali rdeče. Vlagatelje je razočarala novica, da ameriškim republikancem in demokratom v nedeljo ni uspelo skleniti dogovora o pomoči ameriškemu gospodarstvu zaradi pandemije novega koronavirusa. Centralna banka Federal Reserve je medtem sicer predstavila nove denarne spodbude.