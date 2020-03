Pahor za podelitev posebnih pooblastil vojski, a izključno za varovanje državne meje

Ljubljana, 23. marca - Predsednik Borut Pahor razume potrebo po podelitvi posebnih pooblastil vojski, toda izključno za varovanje državne meje, so sporočili iz njegovega urada. Takšna odločitev DZ bi bila po oceni predsednika in vrhovnega poveljnika obrambnih sil v trenutnih razmerah smiselna, "a mora biti strogo v okvirih zakona, največ za obdobje do treh mesecev".