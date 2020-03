Kampanja Vodnih šol poudarja pomen vode za človeka in Zemljo

Ljubljana, 23. marca - Sedaj, ko so oči javnosti uprte v širjenje koronavirusa, bi se morali še bolj zavedati, kako dragocena je voda - za osnovno higieno ter za delovanje vseh vidikov življenja in dela, so ob današnjem začetku kampanje poudarili v projektu Vodne šole. S partnerji iz več evropskih držav so spomnili na pomen vode za človeka in Zemljo.