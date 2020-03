Nadzorna točka na mejnem prehodu Robič spet odprta

Kobarid, 23. marca - Na bivšem mednarodnem mejnem prehodu Robič je danes znova deluje nadzorna točka za izstop in vstop v Italijo. Odprta bo od 5. do 23. ure, delovni čas pa se glede na oceno ogroženosti in drugih objektivnih vzrokov lahko spremeni. Nadzor na njej bo tako kot na ostalih točkah na slovensko-italijanski meji izvajala policija.