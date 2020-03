Cene nafte ob manjšem povpraševanju nestabilne

Singapur, 23. marca - Cene nafte v današnjem azijskem trgovanju niso imele enotne smeri, vendar pa so ostale na najnižjih ravneh v zadnjih letih. Povpraševanje po nafti je zaradi omejitev letenja in zapiranja proizvodnje zaradi širjenja koronavirusa upadlo, negativno pa na razmere na trgu vpliva cenovna vojna med Rusijo in Savdsko Arabijo.