Potres v bližini Zagreba čutili po celotni Sloveniji

Ljubljana, 22. marca - Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 6.24 zabeležili potres magnitude 5,1. Epicenter je bil 110 kilometrov vzhodno od Ljubljane, v bližini Zagreba. Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci celotne Slovenije, so sporočili iz urada za seizmologijo Agencije RS za okolje (Arso).