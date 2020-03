Potres močno čutili tudi na Kozjanskem

Kozje/Podčetrtek/Šmarje pri Jelšah, 22. marca - Potres, ki je davi ob 6.24 z magnitudo 5,3 in žariščem sedem kilometrov severno od Zagreba stresel Hrvaško, so močno čutili tudi v občinah Kozje, Podčetrtek in Šmarje pri Jelšah. Po prvih podatkih je potres precej vznemiril občane, škode pa naj ne bi povzročil.