Vlada razrešila Petka in za v. d. direktorja Ukoma imenovala Urbanijo

Ljubljana, 20. marca - Vlada je na današnji seji s položaja v. d. direktorja urada vlade za komuniciranje (Ukom) razrešila Mira Petka ter z 21. marcem za v. d. direktorja imenovala Uroša Urbanijo. Funkcijo bo opravljal do imenovanja direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev oziroma najdlje do 20. septembra, so navedli na vladi.