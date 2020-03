23. marec - svetovni dan meteorologije

Ljubljana, 23. marca - Po vsem svetu danes zaznamujemo svetovni dan meteorologije, ki tokrat poteka pod krovno tematiko podnebnih sprememb in vode. V središču je tako pomen zaščite vodnih virov, ščitenja pred škodo zaradi delovanja voda ter opozarjanja na pojave, kot so suše, neurja in poplave, so pojasnili na Agenciji RS za okolje (Arso).