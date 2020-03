Okoljski ekonomist Sonnenschein: Izpusti CO2, ki v krizi upadejo, se sčasoma ponovno okrepijo

pogovarjala se je Lea Udovč

Ljubljana, 23. marca - Pandemija koronovirusa je zaradi zastoja industrije in javnega življenja povzročila tudi zmanjšanje izpustov ogljikovega dioksida, enega glavnih krivcev za podnebne spremembe. A kot opozarja okoljski ekonomist Jonas Sonnenschein, je do takšnega upada škodljivih izpustov prišlo v vsaki ekonomski krizi, a so se ti sčasoma ponovno okrepili.