Občini Žalec in Braslovče z odredbami nalagata spoštovanje ukrepov za sezonske delavce

Braslovče/Žalec, 19. marca - Hmeljarji so začeli s prvimi opravili v hmeljiščih, pri tem pa večinoma najemajo sezonske delavce iz tujine. Občini Braslovče in Žalec sta s posebno odredbo hmeljarjem naložili, da za delavce zagotovijo ustrezne higienske pogoje in jim omejijo gibanje. Medtem hmeljarji opozarjajo, da so se prihodi delavcev ustavili in pričakujejo ukrepanje države.