Neregistrirano vozilo vozil brez veljavne vozniške in pod vplivom alkohola

Krško, 18. marca - Krški policisti so v torek zvečer v naselju Žadovinek v občini Krško zaradi nezanesljive vožnje ustavili 22-letnega voznika, ki je vozil avtomobil brez registrskih tablic. Med postopkom so ugotovili, da voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja in da pod vplivom alkohola vozi neregistriran avtomobil, so sporočili s Policijske uprave Novo Mesto.