Agencija začela z izdajo končnih odločb za neposredna plačila

Ljubljana, 17. marca - Agencija za kmetijske trge in razvoj je kljub izrednim okoliščinam začela z izdajo končnih odločb za neposredna plačila za leto 2019. Izpolnjevanje in oddaja zbirnih vlog za leto 2020 pri svetovalcih sta sicer prekinjena, medtem pa sistem za elektronski vnos in oddajo zbirnih vlog ostaja odprt, zato lahko samostojni vlagatelji vloge oddajo.