V Novem mestu nadaljevanje prenove mestnega jedra

Novo mesto, 16. marca - V Novem mestu bodo po prenovi tamkajšnjega Glavnega trga z nekaj zalednimi ulicami nadaljevali prenovo preostalega mestnega jedra. Prenoviti nameravajo Rozmanovo in Kastelčevo ulico ter Prešernov trg. Danes so začeli arheološki pregled terena in prva sondiranja, prenovitvena naložba pa naj bi novomeško občino stala približno 2,7 milijona evrov.